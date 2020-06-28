467 طالبا يؤدون امتحان الديناميكا بالبحر الأحمر

قال هشام منير مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن 467 طالبا وطالبة يؤدون مادة الديناميكا من شعبة الرياضيات، فى 14 لجنة من أصل 15 لجنة، موضحًا أن هناك لجنة ليس بها طلاب.وشهدت لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر، هدوءا تاما وسط إجراءات أمنية مشددة مع إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.