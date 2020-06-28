الجميع يتسابق.. الثانوية العامة تنعش سوق الأكاديميات والمعاهد الخاصة

بمجرد بدأ امتحانات الثانوية العامة، حتى تبدأ الكليات والمعاهد الخاصة في الترويج عن نفسها، كذلك أكاديميات التدريب التي لا تجد وسيلة لذلك أفضل من المدارس التي يؤدي فيها الطلاب الامتحانات، لاسيما أن ذويهم من أولياء الأمور ينتظرونهم في الخارج ويكون ذلك مناسبا لتقديم العروض.بالفعل لفت انتباه أولياء أمور مدرسة الملك الصالح الثانوية بنين التابعة لمنطقة المنيل بالقاهرة، إعلان قام بتوزيعه شاب عليهم، يخص أكاديمية تدريب وتأهيل لمن يريد الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطية، من تدريبات بدنية وألعاب للقوى.واهتم عدد من أولياء الأمور بذك الإعلان بعدما وزعه صاحبه على الجميع لاسيما اللاتي يرغبن في إلحاق أبنائهن بالكليات العسكرية أو الشرطية.تقول نورهان جبر: "الكليات الشرطية مهمة للغاية وبالفعل فكرت مرات كثيرة في تشيجع ابني للالتحاق بها، لا سيما إذا جاءت الامتحانات صعبة ولم يحصل على مجموع كبير وهو يفكر بالأمر حاليا".احتفظت نورهان بالإعلان معها بدعوى أن ربما يحتاج ابنها إليه للتدريب في تلك الأكاديمية والالتحاق بأحد الكليات العسكرية: "لا أعرف تلك الأكاديمية لكن ربما نلجأ إليها وقت التنسيق ويرغب ابني في الالتحاق بإحدى الكليات الشرطية".لم يلق الإعلان نفس الاهتمام من نور خالد، إحدى أولياء الأمور التي تقبع أمام المدرسة دوما في انتظار ابنها، لكونها تريده أن يلتحق بكلية الطب أو الهندسة كما كان يرغب والده قبل وفاته.تقول: "لا أظن أن ابني من الممكن أن يلجأ لذلك الإعلان فهو لم يفكر نهائيا في الكليات العسكرية والشرطية رغم أهميتها، فهو يحلم بتحقيق ما رغب فيه والده بالتحاقه بكلية الطب أو الهندسية".