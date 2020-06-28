بحضور 20 مصليًا.. صلاة الجمعة القادمة في مسجد السلطان حسن

أعلنت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة القادمة، ستكون من مسجد السلطان حسن بالقاهرة، وبذات الضوابط التي تمت بها صلاة الجمعة في الأسابيع الماضية، وبحضور 20 مصليا فقط من العاملين بوزارة الأوقاف.وأضافت الأوقاف أن الصلاة قاصرة على مسجد السلطان حسن فقط، ويصلى ظهر الجمعة القادمة ظهرًا بالمنازل أو الرحال حيث كان الإنسان.وأكدت الأوقاف أنه في حال استمرار المصلين على روح الانضباط والالتزام بالضوابط الإجرائية والاحترازية، سيتم عرض الأمر على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الموقر للنظر في رفع تعليق صلاة الجمعة في الوقت الذي تراه اللجنة مناسبًا.وناشدت كل العاملين بالأوقاف وكل المصلين الالتزام الجاد والتام بجميع الضوابط الإجرائية والوقائية التي حددتها الوزارة حتى نتمكن من رفع تقرير إيجابي إلي لجنة إدارة أزمة كورونا بهذا الشأن.