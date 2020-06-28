دير المحرق يعلن عن استمرار إغلاقه وعدم استقبال الزائرين

أعلن دير العذراء القديسة مريم بالمحرق بأسيوط، استمرار إغلاقه وعدم استقبال زائرين خلال الفترة المقبلة.وقالت إدارة الدير، في بيان له: "نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد وبناء على البيان الصادر من اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني في ٢٧ يونيو٢٠٢٠، بشأن عدم التجمعات للوقاية من فيروس كرونا الذي زاد انتشاره ولزم عدم التجمعات للوقاية فإن مجمع الدير الأنبا بيجول رئيس الدير قرر استمرار الغلق التام".وأشار دير المحرق إلى أنه لن يستقبل الزائرين جملة دون استثناءات لمدة أسبوعين لحين اشعار آخر.واختتم بيانه قائلًا: "نصلي لكي يرحم الله خليقته وينجيها من الوباء وأن يحافظ على بلادنا مصر وشعبها".