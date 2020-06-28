غلق وتشميع 8 محال تجارية أثناء جولة لمحافظ الغربية

قال طارق رحمي محافظ الغربية إنه، تم غلق وتشميع 8 محلات لمخالفتها مواعيد الغلق، وتحرير 12 مخالفة مرورية (سير عكس الاتجاه وانتظار خاطئ).جاء ذلك خلال جولته التفقدية الليلة بمدينة طنطا لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص باتباع الإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وبناء على قرار فتح المقاهى والكافتريات، رافق محافظ الغربية، خلال جولته عادل داوود رئيس حى أول طنطا ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا.وتابع رحمي، خلال جولته التزام أصحاب المقاهى بالاجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها، مشددًا على أصحابها بالالتزام بها، كما وجه برفع الإشغالات الموجودة بميدان ستوته ومحيط مسجد السيد البدوي.وشدد رحمي، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية بكل شدة وحزم حيال المخالفين.وفي سياق آخر أعلن المحافظ، عن أن الحملات المكبرة أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات إزالة خلال الـ 24 ساعة الاخيرة، شملت 2 قرار إزالة لتعديات على أراضي زراعية على مساحة 1 قيراط و10 سهم بمركز سمنود، و8 قرارات إزالة لمخالفات بناء على مساحة 698 مترا بحي أول المحلة الكبرى ومركز طنطا ومركز قطور.وأضاف أنه، تم إزالة 3 حالات تعد على أراضي زراعية على مساحة 2 قيراط و20 سهم، بمركز طنطا ومركز قطور، كما تم إزالة 2 مخالفة بناء على مساحة 155مترا مربعا بمركز طنطا ومركز قطور.وأكد رحمي مواصلة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملاتها المكبرة لاسترداد حق الدولة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع قوات الأمن.