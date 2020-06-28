مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28-6-2020 فى المحافظات:



بورسعيد: (الفجر 3:01 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:59 م، العشاء 8:34 م).



شرم الشيخ: (الفجر 3:07 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 3:16 م، المغرب 6:43 م، العشاء 8:13 م).



أسوان: (الفجر 4:03 ص، الظهر 11:28 ص، العصر 3:47 م، المغرب 6:16 م، العشاء 8:41 م).



سوهاج: (الفجر 3:23 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:22 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:18 م).



السويس: (الفجر 3:05 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:55 م، العشاء 8:28 م).



مرسى مطروح: (الفجر 3:20 ص، الظهر 12:14 م، العصر 3:53 م، المغرب 7:19 م، العشاء 8:55 م).



* حكم الذكر بالسبحة الذكر بالسبحة وغيرها مما يُضْبَطُ به العَدُّ أمرٌ مشروعٌ أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه جرى عمل الصحابة والتابعين والمسلمين من بعدهم من غير نكير، حتى صنف جماعة من العلماء في مشروعيته؛ منهم الحافظ السيوطي في "المنحة في السبحة"، والعلامة محمد بن علان الصديقي في "إيقاد المصابيح لمشروعية اتخاذ المسابيح"، والعلامة اللكنوي في "نزهة الفكر في سبحة الذكر".