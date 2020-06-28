مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28-6-2020 فى المحافظات
الأحد 28/يونيو/2020 - 04:33 ص
وسام عطيةطباعة
في ثاني ايام فتح المساجد في جمهورية مصر العربية... تنشر «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الاحد 28-6-2020، في عدد من محافظات مصر، تسهيلا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت والتي تشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
الإسكندرية: (الفجر 3:11 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:42 م، المغرب 7:08 م، العشاء 8:44 م).
الإسماعيلية: (الفجر 3:04 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:31 م، المغرب 57: 6 م، العشاء 8:32 م).
بورسعيد: (الفجر 3:01 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:59 م، العشاء 8:34 م).
شرم الشيخ: (الفجر 3:07 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 3:16 م، المغرب 6:43 م، العشاء 8:13 م).
أسوان: (الفجر 4:03 ص، الظهر 11:28 ص، العصر 3:47 م، المغرب 6:16 م، العشاء 8:41 م).
سوهاج: (الفجر 3:23 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:22 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:18 م).
السويس: (الفجر 3:05 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:55 م، العشاء 8:28 م).
مرسى مطروح: (الفجر 3:20 ص، الظهر 12:14 م، العصر 3:53 م، المغرب 7:19 م، العشاء 8:55 م).
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28-6-2020 فى المحافظات:محافظة القاهرة: (الفجر 3:10 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:34 م، المغرب 7:00 م، العشاء 8:34 م).
الإسكندرية: (الفجر 3:11 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:42 م، المغرب 7:08 م، العشاء 8:44 م).
الإسماعيلية: (الفجر 3:04 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:31 م، المغرب 57: 6 م، العشاء 8:32 م).
بورسعيد: (الفجر 3:01 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:59 م، العشاء 8:34 م).
شرم الشيخ: (الفجر 3:07 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 3:16 م، المغرب 6:43 م، العشاء 8:13 م).
أسوان: (الفجر 4:03 ص، الظهر 11:28 ص، العصر 3:47 م، المغرب 6:16 م، العشاء 8:41 م).
سوهاج: (الفجر 3:23 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:22 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:18 م).
السويس: (الفجر 3:05 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:55 م، العشاء 8:28 م).
مرسى مطروح: (الفجر 3:20 ص، الظهر 12:14 م، العصر 3:53 م، المغرب 7:19 م، العشاء 8:55 م).