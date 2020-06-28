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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28-6-2020 فى المحافظات

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:33 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
وسام عطية
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في ثاني ايام فتح المساجد في جمهورية مصر العربية... تنشر «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الاحد 28-6-2020، في عدد من محافظات مصر، تسهيلا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت والتي تشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28-6-2020 فى المحافظات:

محافظة القاهرة: (الفجر 3:10 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:34 م، المغرب 7:00 م، العشاء 8:34 م).

الإسكندرية: (الفجر 3:11 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:42 م، المغرب 7:08 م، العشاء 8:44 م).

الإسماعيلية: (الفجر 3:04 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:31 م، المغرب 57: 6 م، العشاء 8:32 م).

بورسعيد: (الفجر 3:01 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:59 م، العشاء 8:34 م).

شرم الشيخ: (الفجر 3:07 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 3:16 م، المغرب 6:43 م، العشاء 8:13 م).

أسوان: (الفجر 4:03 ص، الظهر 11:28 ص، العصر 3:47 م، المغرب 6:16 م، العشاء 8:41 م).

سوهاج: (الفجر 3:23 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:22 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:18 م).

السويس: (الفجر 3:05 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:55 م، العشاء 8:28 م).

مرسى مطروح: (الفجر 3:20 ص، الظهر 12:14 م، العصر 3:53 م، المغرب 7:19 م، العشاء 8:55 م).

* حكم الذكر بالسبحة

الذكر بالسبحة وغيرها مما يُضْبَطُ به العَدُّ أمرٌ مشروعٌ أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه جرى عمل الصحابة والتابعين والمسلمين من بعدهم من غير نكير، حتى صنف جماعة من العلماء في مشروعيته؛ منهم الحافظ السيوطي في "المنحة في السبحة"، والعلامة محمد بن علان الصديقي في "إيقاد المصابيح لمشروعية اتخاذ المسابيح"، والعلامة اللكنوي في "نزهة الفكر في سبحة الذكر".

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