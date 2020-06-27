مصابة بكورونا تضع توأمًا داخل مستشفى ببني سويف

نجح أطباء مستشفى ناصر العام في بني سويف، اليوم السبت، في إجراء عملية ولادة طبيعية لأم مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتخضع للعلاج داخل المستشفى.وأنجبت السيدة توأمًا، وحالتهم جميعًا مستقرة، سواء الأم أو أطفالها، ووجه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف الشكر للفريق الطبي الذي أجرى عملية الولادة بقيادة الدكتورة منى زكي أخصائية النساء والتوليد، بمساعدة رئيسة التمريض نسرين فاروق.وتعد حالة الولادة هى الثانية بعدما أجرى فريق من أطباء مستشفى ناصر العام شمال محافظة بنى سويف، يوم 4 يونيو من الشهر الحالى ولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث رزقت بمولودة.