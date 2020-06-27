آمال رزق الله: نثق في قياداتنا الحكيمة في الحفاظ على أمن مصر

قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تحاول حل مسألة سد النهضة عن طريق الحلول السلمية منذ سنوات، لذلك سلكت مصر كل الأساليب الدبلوماسية من أجل وجود حق عادل لمسألة قضية السد، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حكيم في كل تصرفاته لأنه ذو خلفية عسكرية مخابراتية يجيد فن التفاوض، لذلك فإنه يستخدم كل الوسائل السلمية، وهذا ما أنتجه اجتماع القمة الأفريقية المصغرة أمس، بضرورة العودة للمفاوضات، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من جانب أثيوبيا للبدء في ملء عملية السد.وأضافت عضو مجلس النواب في بيان له منذ قليل، أن الفترة المقبلة سوف تشهد مرحلة جديدة من التفاوض من أجل الوصول إلى حل عادل يرضي جميع الأطراف ويحافظ على الحقوق التاريخية للشعب المصري، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون هناك اتفاق عادل حول المسائل الفنية الخاصة بالسد حتى لا يكون هناك أضرار على مصر والسودان.وتابع رزق، أننا مع قيادة حكيمة نثق في قدراتها وأفعالها، وندعم كافة قراراتها بكل ما يتم اتخاذه من قرارات لحماية مصالح الشعب، مشيرة إلى أن البرلمان يدعم القيادة السياسية والرئيس السيسي والجيش الشرطة فالبرلمان داعم أصيل بالطريقة التشريعية والنيابية للدول في الحفاظ على آمنها.