دفاع سما المصري: الحكم ليس نهائيًا وسنستأنف عليه

‎أكد المحامى أشرف محروس، محامى سما المصرى، أن الحكم ليس نهائيًا، وسيقوم بالاستئناف عليه بمحكمة جنح مستأنف اقتصادى فور صدور أسباب الحكم من هيئة المحكمة.ومن جانبه، أعرب المحامى شعبان سعيد، محامى الإعلامية ريهام سعيد، عن سعادته بصدور الحكم بحبس سما المصرى 3 سنوات، مؤكدًا أن البلاغ الذى قدمه ضد المتهمة بعد قيامها بسب وقذف ريهام سعيد هو البلاغ الذى أدى لصدور أول حكم قضائى ضد سما المصرى.وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، اليوم السبت، بمعاقبة سما المصرى، بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.‎