إصابة 3 مدنيين في قصف حوثي على مستشفى بتعز

شنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قصفا على مبنى تابع لمستشفى الأمراض الجلدية والتناسلية بتعز، أسفر عن إصابة 3 أشخاص.وتضررت أجزاء من المبنى الخاص بالرجال، وأصيب المرضى بالهلع نتيجة سقوط القذيفتين في المستشفى الواقع بمدينة النور شمال غرب مديرية المظفر بمدينة تعز، وفقا لما نقلته العربية نت.يذكر أن المبنى يضم أكثر من 100 نزيل من النساء والرجال غالبيتهم من كبار السن.وأفادت مصادر محلية، بأن ميليشيا الحوثي أطلقت عددا من القذائف باتجاه المناطق السكنية غرب المدينة، بينها قذائف أطلقت باتجاه المستشفى.وأسفر القصف عن وقوع أضرار بالغة في المباني والممتلكات الخاصة وتهشم واجهات منازل المواطنين وتضرر محلات تجارية، فضلا عن إثارة الرعب بين المواطنين في المنطقة لا سيما الأطفال والنساء.يأتي ذلك في إطار انتهاكات ميليشيا الحوثي المستمرة واستهدافها للأعيان المدنية وتجمعات المدنيين في محافظة تعز والتسبب بسقوط ضحايا مدنيين.