رئيس «برلمانية المؤتمر» يطالب بمحاكمة أردوغان كمجرم حرب

اعتبر النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم التقرير السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالإرهاب لعام 2019 بمثابة صفعة قوية لنظام الرئيس التركى الإرهابى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب أردوغان ولجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى الإرهابى ولجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة خاصة بعد رفض الخارجية الامريكية فى تقريرها إدراج حركة الخدمة ومؤسسها فتح الله جولن على قوائم الإرهاب.وقال " الشريف " فى بيان أصدره اليوم ان تأكيد التقرير الأمريكى بأن محاولات حكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلصاق تهمة الإرهاب بحركة الخدمة بالإرهابية لا أساس له من الصحة، هو دليل على كذب ادعاءات الحكومة التركية بعد اتهامها حركة الخدمة ومؤسسها فتح الله كولن بالإرهاب منذ أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 اضافة الى تأكيد أمريكيا بان حركة الخدمة غير مصنفة بتهمة الإرهاب فى الولايات المتحدة وانها ليست تنظيمًا إرهابيًا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.وقال النائب أحمد حلمى الشريف ان تأكيد التقرير الامريكي بان الحكومة التركية تعتقل مواطنيها وكذلك الموظفين العاملين في البعثات الدبلوماسية الأمريكية لدى تركيا بتهمة الإرهاب المزعومة، وتستمر في عمليات الاعتقال وان نظام أردوغان يقوم باختطاف المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج، وتقوم بنقلهم إلى تركيا في ضوء المزاعم نفسها واستمرار تركيا في تقييد الحريات وعناصر نظام سيادة القانون استنادا لتشريعات واسعة لمكافحة الإرهاب وتوجيه الحكومة التركية اتهامات جنائية ضد طيف واسع من الأفراد، بمن فيهم صحفيون، وسياسيون معارضون، وناشطون، وآخرون ينتقدون الحكومة لمحاكمتهم انما كلها ادلة قاطعة على ضلوع النظام التركى فى العمليات الارهابية.وطالب بتقديم رجب طيب أردوغان الى المحاكمة العاجلة امام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره مجرم حرب ليس بسبب هذا التقرير فقط ولكن بسبب أعماله الإرهابية والإجرامية القدزة داخل سوريا وليبيا.