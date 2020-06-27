أهالى الحسكة يتظاهرون ضد سياسات «قسد»

نظم أهالى وسكان مدينة الشدادى بريف الحسكة الجنوبى، اليوم السبت، مظاهرة شعبية جديدة، تنديدًا بسياسة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والتحالف الدولي.وقام المتظاهرون بإحراق الإطارات المطاطية وقطع الطرق بها، بجانب إغلاقهم لمدخل المدينة الشرقي، وفقًا للمرصد السورى لحقوق الانسان.وقبل يومين نظم الأهالى مظاهرة لمحاكمة المسئولين عن مقتل أحد المتظاهرين برصاص قوى الأمن الداخلي، كما جدد المتظاهرون مطالبهم بتحسين الوضع المعيشي.