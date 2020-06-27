أستاذ مناعة يحذر من «الكورتيزون» لعلاج كورونا

حذر الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ المناعة بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية، من استخدام الكورتيزون لعلاج فيروس كورونا.وأضاف أستاذ المناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترانيوز"، أن جسم الإنسان يحتاج لنوعين من المناعة وهما مناعة الأجسام المضادة، وهي التي تمنع وصول الفيروس لخلايا جسم الإنسان والمناعة الخلوية والتي تساهم في موت الفيروس إذا وصل لخلايا جسم الإنسان.وأوضح أنه عند دخول عدد من الميكروبات لا تكفى لإحداث أعراض المرض وتتخلص منها المناعة طبيعيًا مبكرًا، لكن عند وصول الفيروسات لحد معين يصعب الأمر.