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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

نشرة «الدستور» الثقافية.. أين تذهب هذا المساء؟

السبت 27/يونيو/2020 - 10:59 ص
الثقافة بين إيديك
الثقافة بين إيديك
نضال ممدوح
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تستأنف الحياة الثقافية والفنية أنشطتها٬ في أول أيام رفع حظر التجوال٬ بسبب وباء فيروس كورونا المستجد٬ مع التشديد علي الإجراءات الاحترازية. الــ "الدستور" تقدم لكم تقرير بأهم فاعليات وأنشطة اليوم الثقافية والفنية.

ــ حيث يستأنف جاليري أبونتو بالزمالك أنشطته الفنية، وذلك من خلال المعرض الجماعي الذي يقام تحت عنوان "أبونتو كمان وكمان".ومن بين الفنانين الذين سيتم عرض أعمالهم كل من أحمد البدوي - أمجد التهامي ــ دينا عبد النبي - دعاء فاخر ــ حكيم أبو كيلة - حليم يعقوب ــ الحسيني علي - خالد سراج ــ محمد خضر - معتز الإمام ــ نيفين فرغلي - عمر جبر ــ سحر الأمير - سارة السمان ــ سيدة خليل - طارق الشيخ وفنانين آخرين.

ــ يحاور الكاتب إبراهيم فرغلي، في التاسعة بتوقيت الكويت٬ الثامنة بتوقيت القاهرة٬ مساء اليوم٬ في بث مباشر أونلاين٬ الفنان التشكيلي مصطفى رحمة٬ في حلقة بعنوان "الفن التشكيلي بين النصين السينمائي والروائي"، وذلك في إطار الحوارات الحية التي تقدمها منصة الفن المعاصر (كاب) في الكويت.

ــ كما يقدم عازف الناي الفنان محمد عنتر، حفلا موسيقيا "عزف ناي منفرد" وذلك في السابعة مساء اليوم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال بث حي مباشر "أونلاين".

ــ ويستهل مركز الربع الثقافي بشارع المعز أنشطته الفنية والثقافية٬ وذلك من خلال حفل للإنشاد الديني تحييه فرقة "الحضرة" أول أيام عودة الحياة لطبيعتها واستئناف الأنشطة الفنية.

وقد أعلن المركز أن الحفل سيكون على فترتين للالتزام بالإجراءات الإحترازية بشغل نسبة 25‎%‎ فقط من الطاقة الاستيعابية٬ والتي كان قد أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، وتبعًا لهذه الإجراءات فتقرر أن يُعقد الحفل الأول من الخامسة وحتي السادسة والنصف٬ يعقبه الحفل الثاني من الثامنة وحتي التاسعة مساء اليوم مع التشديد علي الالتزام بارتداء الكمامات ومنع الدخول دونها.

ــ ويحل الدكتور محمد غنيم والفائز بجائزة الدولة التقديرية فرع العلوم الاجتماعية 2019، في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم، ضيفا على برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، حيث يقرأ فصلًا من كتابه "حكايات الصيادين - دراسة أنثروبولوجية" ، وذلك في إطار مبادرة "الثقافة بين إيديك".

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