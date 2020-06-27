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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«أحداث عنف العرب» و«تحريض سما المصرى».. أبرز المحاكمات اليوم

السبت 27/يونيو/2020 - 09:42 ص
محاكمات اليوم
محاكمات اليوم
حسام التمساح
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت، محاكمات تهم الرأي العام، ومن أبرزها إعادة محاكمة بديع و46 آخرين بأحداث العرب، والحكم على سما المصري لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

- إعادة محاكمة بديع و46 آخرين بـ"أحداث العرب"

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف التى وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، قد سبق أن أصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

- الحكم على سما المصري لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي عباس، حكمها على سما المصري لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

- الحكم في دعوى غلق مكتب قناة "BBC" داخل مصر

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، ويطالب فيها بغلق مكتب BBC في مصر لتعمدها الإساءة والتحريض ضد البلاد.
وأوضح صبري في دعواه، أن هيئة الإذاعة البريطانية الـBBC قد اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضدها، وذلك منذ أكثر من 73 عامًا، حيث ضربت تلك القناة بالمهنية والمعايير الإعلامية عرض الحائط واتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد، وتسعى لتزييف الحقائق وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولونها وافتقدت إلى كل معايير المهنية.

وأشار صبري، إلى واقعة لا ينساها التاريخ عندما وثقت مكتبة عبدالناصر التاريخية فيديو يرد فيه الزعيم الراحل على إهانات هيئة الإذاعة البريطانية المتكررة لشخصه وللشعب المصري والوطن، وذلك عندما قال في إحدى خطبه المسجلة نصا: "لما تطلع الإذاعة أو التليفزيون البريطاني الـبي بي سي، وتقول جمال عبدالناصر كلب، مثلا، نقول لهم: "أنتم ولاد ستين كلب"، حيث قال نصا في إحدى خطبه: بتقولوا عليا أنا كلب طيب انتوا اللي ولاد ستين كلب.. وهنشتمكم ونشتم الملك بتاعكم كمان".

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