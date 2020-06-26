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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«اغتصب شقيقته».. شاب يلقى عامل من الطابق الخامس بالبساتين

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:33 م
جثة
جثة
هدير مصطفي
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شهدت منطقة البساتين واقعة مأساوية عندما أقدم شاب بمساعدة 3 آخرين على إلقاء عامل من الطابق الخامس بعد اغتصابه شقيقته وحملها منه سفاحا.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا مفادة وجود متوفى بأحد شوارع منطقة فايدة كامل بعد سقوطه من أعلى عقار، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة عامل مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وعليه آثار تعذيب وبعمل التحريات دلت على قيام شاب بمساعدة أقاربه بإلقائه من الطابق الخامس.

وقال شهود عيان لرجال المباحث إن المجنى عليه متزوج من والدة الشاب المتهم منذ سنوات، واعتدى على ابنة زوجته وشقيقة المتهم جنسيا، وحملت منه سفاحا فقام شقيقها بمساعدة أقاربه بإلقائه من الطابق الخامس.

وتم ضبط المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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