«العمالة التركية»: ارتفاع معدلات الجوع والفقر في يونيو

أصدرت منظمة العمالة التركية بيانًا، أعلنت فيه أن معدل الجوع للأسر التركية المكونة من 4 أفراد وصل في شهر يونيو الجاري إلى 2431 ليرة تركية وثماني قروش (2431.08)، كما وصل معدل الفقر إلى 7 آلاف وتسعمائة وثماني عشرة ليرة واثنين وثمانين قرشًا (7.918.82).وذكرت صحيفة «تي 24» التركية عن بيان منظمة العمالة إن معدلات خط الفقر والجوع ارتفعا مؤخرًا، وبلغ مقدار الإنفاق الشهري على الغذاء لأسرة مكونة من 4 أفراد إلى ألفين و431 ليرة و8 قروش دون حساب الملبس وفواتير الكهرباء والماء والوقود والتعليم والعلاج في حالة المرض.كما قاموا بحساب الراتب المطلوب لشخص أعذب بمقدار ألفين و952 ليرة و41 قرشًا.وأشار التقرير إلى أن العمالة اليومية يلجأون للاستدانة دائمًا لتوفير احتياجتهم اليومية، وكذلك في حين حصولهم على إجازة فهم لا يجدون قوت يومهم، لذلك فالدخل الشهري قليل جدًا بالنسبة لمتطلبات الحياة اليومية، بالإضافة إلى أن الحد الأدنى للأجور أقل من حد الجوع، ويتم إنفاقه على الغذاء الشهري للأسرة.