انتهاء أعمال تعقيم وتطهير مسجد صلاح الدين بالمنيل (صور)

انتهت أعمال تعقيم وتطهير مسجد صلاح الدين بالمنيل، استعدادا لاستقبال المصلين بداية من فجر السبت، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة بضوابط حددتها وزارة الأوقاف، ويؤم المصلين في صلاة الفجر الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب المسجد، ويحضر الصلاة الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وعدد من قيادات الوزارة.كانت الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بديوان عام وزارة الأوقاف بدأت الأربعاء الماضي، توزيع مستلزمات التطهير والتعقيم على مديريات الأوقاف لبدء حملة التطهير والتعقيم والنظافة الشاملة مع تكثيفها يومي الخميس والجمعة استعدادًا لفتح المساجد فجر السبت.وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، متابعة وضع علامات التباعد بالمساجد؛ تمهيدا لفتحها أمام المصلين.