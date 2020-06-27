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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مواقيت الصلاة اليوم السبت 27-6-2020 فى المحافظات

السبت 27/يونيو/2020 - 02:35 ص
الصلاة
الصلاة
وسام عطية
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تنشر «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم السبت 27-6-2020، في عدد من محافظات مصر، تسهيلا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت والتي تشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 27-6-2020 فى المحافظات


محافظة القاهرة: (الفجر 3:10 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:34 م، المغرب 7:00 م، العشاء 8:34 م)

الإسكندرية: (الفجر 3:10 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:42 م، المغرب 7:08 م، العشاء 8:44 م)

الإسماعيلية: (الفجر 3:03 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:31 م، المغرب 57: 6 م، العشاء 8:32 م)

بورسعيد: (الفجر 3:00 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:59 م، العشاء 8:34 م)

شرم الشيخ: (الفجر 3:07 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 3:16 م، المغرب 6:43 م، العشاء 8:13 م)

أسوان: (الفجر 4:02 ص، الظهر 11:27 ص، العصر 3:47 م، المغرب 6:16 م، العشاء 8:41 م)

سوهاج: (الفجر 3:22 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:23 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:18 م)

السويس: (الفجر 3:05 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:55 م، العشاء 8:28 م)

مرسى مطروح: (الفجر 3:20 ص، الظهر 12:14 م، العصر 3:53 م، المغرب 7:19 م، العشاء 8:55 م)

* حكم قول "سيدنا" في الأذان والتشهد في الصلاة


لا مانع شرعًا من ذلك، بل استحب ذلك كثير من الفقهاء وقالوا: إن فيه حسنَ أدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وامتثالًا للنصوص المتكاثرة في تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره؛ منها قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: 63]، وقوله تعالى: ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفتح: 9]، و﴿توقروه﴾، أي: تسودوه؛ من السيادة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ»، أما حديث «لَا تُسَيِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ» فباطلٌ لا أصل له.

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