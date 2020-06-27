مواقيت الصلاة اليوم السبت 27-6-2020 فى المحافظات
السبت 27/يونيو/2020 - 02:35 ص
وسام عطيةطباعة
تنشر «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم السبت 27-6-2020، في عدد من محافظات مصر، تسهيلا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت والتي تشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
محافظة القاهرة: (الفجر 3:10 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:34 م، المغرب 7:00 م، العشاء 8:34 م)
الإسكندرية: (الفجر 3:10 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:42 م، المغرب 7:08 م، العشاء 8:44 م)
الإسماعيلية: (الفجر 3:03 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:31 م، المغرب 57: 6 م، العشاء 8:32 م)
بورسعيد: (الفجر 3:00 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:59 م، العشاء 8:34 م)
شرم الشيخ: (الفجر 3:07 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 3:16 م، المغرب 6:43 م، العشاء 8:13 م)
أسوان: (الفجر 4:02 ص، الظهر 11:27 ص، العصر 3:47 م، المغرب 6:16 م، العشاء 8:41 م)
سوهاج: (الفجر 3:22 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:23 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:18 م)
السويس: (الفجر 3:05 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:55 م، العشاء 8:28 م)
مرسى مطروح: (الفجر 3:20 ص، الظهر 12:14 م، العصر 3:53 م، المغرب 7:19 م، العشاء 8:55 م)
لا مانع شرعًا من ذلك، بل استحب ذلك كثير من الفقهاء وقالوا: إن فيه حسنَ أدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وامتثالًا للنصوص المتكاثرة في تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره؛ منها قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: 63]، وقوله تعالى: ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفتح: 9]، و﴿توقروه﴾، أي: تسودوه؛ من السيادة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ»، أما حديث «لَا تُسَيِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ» فباطلٌ لا أصل له.
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
مواقيت الصلاة اليوم السبت 27-6-2020 فى المحافظات
محافظة القاهرة: (الفجر 3:10 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:34 م، المغرب 7:00 م، العشاء 8:34 م)
الإسكندرية: (الفجر 3:10 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:42 م، المغرب 7:08 م، العشاء 8:44 م)
الإسماعيلية: (الفجر 3:03 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:31 م، المغرب 57: 6 م، العشاء 8:32 م)
بورسعيد: (الفجر 3:00 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:59 م، العشاء 8:34 م)
شرم الشيخ: (الفجر 3:07 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 3:16 م، المغرب 6:43 م، العشاء 8:13 م)
أسوان: (الفجر 4:02 ص، الظهر 11:27 ص، العصر 3:47 م، المغرب 6:16 م، العشاء 8:41 م)
سوهاج: (الفجر 3:22 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:23 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:18 م)
السويس: (الفجر 3:05 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:55 م، العشاء 8:28 م)
مرسى مطروح: (الفجر 3:20 ص، الظهر 12:14 م، العصر 3:53 م، المغرب 7:19 م، العشاء 8:55 م)
* حكم قول "سيدنا" في الأذان والتشهد في الصلاة
لا مانع شرعًا من ذلك، بل استحب ذلك كثير من الفقهاء وقالوا: إن فيه حسنَ أدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وامتثالًا للنصوص المتكاثرة في تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره؛ منها قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: 63]، وقوله تعالى: ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفتح: 9]، و﴿توقروه﴾، أي: تسودوه؛ من السيادة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ»، أما حديث «لَا تُسَيِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ» فباطلٌ لا أصل له.