نجاح ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى الإسماعيلية العام (صور)

شهد مستشفى الإسماعيلية العام، اليوم الجمعة، عملية ولادة قيصرية ناجحة لمصابة بكورونا، وسط إجراءات وقائية مشددة من الفريق الطبي بالمستشفى.وقال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن الأم والمولود بحالة جيدة، وتتلقى العلاج بقسم العزل والذي تم حجزها به منذ أسبوع بالمستشفى.وتوجه السقعان بالشكر لفريق الطبي الذي أجرى العملية، وهم: "الدكتور نادر محسن اللبيدي أخصائي بقسم النساء والتوليد، والدكتور أمير عزيز ستشاري التخدير، والدكتور أحمد نادر مصطفى نايب سنيور النساء والتوليد، والدكتور محمد عبد الله بدوي اخصائي التخدير، والدكتور أحمد علاء أخصائي الأطفال".