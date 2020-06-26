نشطاء: آية حجازي تحتمي في الجنسية الأمريكية للهروب من جرائمها

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، آية حجازي مستنكرين تدخلها في شئون مصر، قائلين: "ايه دخلك فى شئون مصر.. هو إنتى مش بعتى الجنسية المصرية عشان تهربى من العقاب على جرايمك.. ولكن لازم تعرفى إن لما مصلحتهم منك تخلص هيرموكى والسبوبة اللى إنتى عايشة فيها هاتخلص بس للأسف مش هتلاقى دولة تلمك بعد كده".وتابع المغردون: "لازم نعرف إن طالما الأخت آية حجازى رجعت تهل علينا يبقى لازم نعرف إن فيه صرفية دولارات جديدة جتلها خلتها تلهث زى الكلاب وتجرى تهاجم مصر".واستطرد النشطاء: "على فكرة يا آية الناس كلها عارفة جرايمك وخليكى فاكرة اللى إنت عملتيه فى الأطفال.. مسيرهم يكبروا وفى ناس منهم ها يدوروا عليكى عشان يخلصوا حسابهم منك وساعتها مش هاينفع ندمك".واختتم الرواد:"على فكرة يا آية.. أهلك بيستعروا منك وبينكروكى ولماهاتحتجيهم مش هيبصوا فى وشك من كتر الارف من خيانتك".