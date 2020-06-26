بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد على

ينقل التليفزيون المصري بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة، من مسجد محمد علي بالقلعة، بحضور عدد محدود من العاملين بالمسجد، وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعى، مع نقل شعائر صلاة الجمعة، عبر موجات الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري.وصلاة الجمعة اليوم، هي خامس صلاة بعد أكثر من 3 أشهر على قرار غلق المساجد، والذي اتخدته الوزارة في مارس الماضي، ضمن إجراءات وزارة الأوقاف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، حيث أقامت الوزارة صلاة الجمعة الماضى بمسجد السيدة زينب، وقبلها بمسجد الحسين، وأيضًا بالجامع الأزهر، وقبلها بالسيدة نفيسة.وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة، بعنوان "شرف الجندية المصرية"، حيث أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أن دعم القوات المسلحة المصرية الباسلة والاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مواقفه الوطنية ومواجهة قوى الإرهاب والشر والتحديات والمخاطر الراهنة، والدفاع عن الحقوق ومكتسبات الدولة الوطنية والأمة العربية والسلام الإقليمي والدولي هو واجب الوقت.​