سؤال «قطعة الإنجليزي» يثير جدلا.. ومطالبات بإلغائه وتوزيع درجته (صور)

سيطرت حالة من الغضب بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بسبب خطأ في امتحان اللغة الإنجليزية للعام الدراسي 2019 - 2020 الذي عقد اليوم.واستقبل «الدستور» بعض شكاوى أولياء الأمور والطلبة، حيث قال عدد منهم: «تم نقل سؤال القطعة من أحد الكتب الخارجية المعروفة (سينيور) بالمخالفة للمعايير الفنية المحددة من وزارة التربية والتعليم عند وضع أسئلة الامتحان، لذلك لا بد من محاسبة المسئولين للاعتبارات التالية، أبرزها عدم وروده ضمن مقررات وزارة التربية والتعليم، والترويج بشكل علني لأحد الكتب الخارجية على حساب كتب وزارة التربية والتعليم ومنصاتها ومراجعاتها التي تكلفت ملايين الجنيهات، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطلاب، وتعمد إظهار عدم مصداقية تصريحات وزير التربية والتعليم ونائب وزير التربية والتعليم ومسئولي وزارة التربية والتعليم من أن امتحان الثانوية العامة لن يخرج عن كتب الوزارة، بالإضافة لمخالفته الصريحة للاعتبارات الفنية المحددة عند وضع الامتحان».وأضافوا: «نطالب بإلغاء هذا السؤال لعدم السماح بتربح واضعي الامتحان على حساب الطلاب، وعدم تكرار حدوث ذلك حال مروره دون حساب وعقاب مع حصول كافة الطلاب على درجة هذا السؤال كاملة، وعدم تأذي أي طالب نتيجة خطأ فني بالامتحان».