البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس إدارة اتحاد الملاحة الرياضية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم، الدكتور مؤنس أبوعوف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للملاحة الرياضية، وبرفقته اللواء مهندس أمجد شكري عضو المجلس.وقدم الضيفان لقداسة البابا خلال اللقاء، تعريفًا بالملاحة الرياضية، وذلك في إطار سعي المجلس لنشر هذه الرياضة المهمة.بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة؛ لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.