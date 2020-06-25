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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الشرقية: الأمن يقوم بدور كبير لمنع تجمعات الأهالى أمام المدارس

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:09 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
سناء إسماعيل
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تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المدارس للاطمئنان على سير امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

وأكد غراب، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية وانتهاء إجراءات التعقيم والتطيهر لجميع اللجان بالإدارة التعليمية، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

وأشار محافظة الشرقية إلى أنه لم يتلق أى شكوى خلال اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة، قائلا: "طبعا كان فيه بعض الملاحظات والحمد لله تم تلافيها"، موضحًا أن رجال الأمن قاموا بدور كبير في منع التجمعات حول اللجان، وهذا يعد نجاحا كبيرا لهم.

وأوضح أنه لم يتلق تقريرا يفيد بوجود حالات مصابة بفيروس كورونا بين الطلاب بخلاف اليوم الأول خلال امتحان مادة اللغة العربية تم اكتشاف إصابة 4 طلاب وثلاثة ملاحظين.

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