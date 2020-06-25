رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

عقار يحمي النساء المصابات بالسكري من خطر كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:21 م
عقار يحمي النساء
عقار يحمي النساء
وكالات
طباعة
وجدت الدراسات زيادة خطر الوفاة من فيروس كورونا بين مرضى السكري البدناء، ولكن عقارا شائعا لعلاج الحالة المزمنة يوفر الحماية، على الأقل لمجموعة واحدة من النساء.

ويوصف الميتفورمين عادة لمواجهة الإفراط في إنتاج السكر، من قبل الكبد ولتحسين استجابة الجسم للأنسولين.

ويأمل الباحثون من جامعة مينيسوتا أنه حال التمكن من علاج عوامل الخطر لعدوى فيروس كورونا الحادة أو المميتة، فيمكن أيضا الحد من مخاطر هذه النتائج.

ووجدت دراستهم التي أجريت على أكثر من 15000 شخص- وهي واحدة من أكبر الدراسات في العالم حتى الآن- أن العقار قلل من خطر وفاة النساء بسبب فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 24%، ولكن لا يبدو أنه يمنح الحماية نفسها لدى الرجال.

وتشمل عوامل الخطر الرئيسية للوفاة بسبب فيروس كورونا: العمر والعرق والحالات المزمنة.

وأصبح من الواضح بشكل متزايد أنه من بين الحالات المزمنة، تكون السمنة ومرض السكري على رأس قائمة عوامل الخطر.

والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، أو مرضى السكري، لديهم مستويات أعلى من المعاناة من الالتهابات.

ويساعد الميتفورمين على التحكم في مستويات السكر في الدم، وبالتالي مستويات الالتهاب.

وفي الدراسة، شارك 15380 فردا نقلوا إلى المستشفى مصابين بفيروس كورونا ومن بينهم، شُخّص 6256 مصابا بداء السكري أو السمنة. ومن بين مرضى السكري أو البدناء، تناول 2333 مريضا، وصفات الميتفورمين.

وتوفي نحو 19% من جميع مرضى السمنة أو السكري، وأولئك الذين دخلوا المستشفى بسبب فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«من سلم اللجنة».. طالب ثانوي لوالدته: «الامتحان سهل وراجع أكمله»

بينها تدبير 40 مليون كمامة قماش.. 12 قرارًا للحكومة اليوم

«الزوج الشيطان».. النيابة تكشف تفاصيل قتل واغتصاب طالبة الدقهلية

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

بينها تدبير 40 مليون كمامة قماش.. 12 قرارًا للحكومة اليوم

مدبولى يصدر قرارًا بإجراءات «عودة الحياة» السبت المقبل

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

إنفوجراف

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

image description

4.2 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 6 سنوات (إنفوجراف)

أيام زمان

"اختطفنه من أمام الصيدلية".. ثلاث بنات أجبرن محرم فؤاد على الغناء

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

انتحال شخصية فيروز.. لهذا السبب احتفلت مجلات لبنان بأول حوار حقيقي لـ نهاد حداد

نجم الساعة

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

عقار يحمي النساء المصابات بالسكري من خطر كورونا

باحثون يكشفون حقيقة الغرغرة بمياه مالحة لمحاربة كورونا

وكالة الأدوية الأوروبية توصي باستعمال مضاد الفيروسات لعلاج كورونا

حقيقة محاربة كورونا بالمياه المالحة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الدواء الروسى.. اليابانى والأمريكى
جلال حمام
الغنوشى.. سنوات الإرهاب والتخريب «3»
مؤمن المحمدي
أرض كرم مطاوع
صفوت البياضي
الشعوب تتسابق للقمر وتسعى لهزيمة «كورونا»
المزيد

الثقافة

تغريد فياض: 30 يونيو أنهت كابوسا كان يمكن أن يستمر لسنين طوال

محمود خيرالله: يوما ما سأكتب «أيام مجاور لمكتب الإرشاد»

الليلة حفل ختام الدورة الثالثة من مسابقة «الصوت الذهبى»

السبت.. الفنان مصطفى رحمة ضيف منصة الفن المعاصر