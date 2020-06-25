اختفاء مشهد انتظار أولياء أمور طلاب الثانوية أمام مدارس الدقى

هدوء تام ساد محيط لجان الثانوية العامة بمنطقة الدقي، إذ تم الدفع بقوات الأمن بشكل مكثف لمنع تدافع الطلاب عند دخول اللجنة، ولإبعاد أولياء الأمور من أمام المدارس.والمشهد المعتاد لانتظار أولياء الأمور لأولادهم أمام المدارس، يكاد يكون اختفى تمامًا مع اليوم الثاني من امتحانات الثانوية العامة اليوم الخميس، حيث أجبرت قوات الأمن أولياء الأمور على منع التزاحم أو التكدس أمام أي مدرسة من مدارس منطقة الدقي، حفاظا على سلامة الطلاب.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.