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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب الغربية يتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية بمدارس كفر الزيات

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:30 ص
الدكتور أحمد عطا
الدكتور أحمد عطا
شريف عبد الغنى -حسام فوزى جبر
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تفقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يرافقه المحاسب محمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفرالزيات وانتصار عبدة مدير إدارة كفرالزيات التعليمية، بعض لجان مركز كفرالزيات لتفقد الخدمات الأمنية ولقاء رؤساء اللجان والاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وتأكد النائب من قياس درجة الحرارة لجميع الطلاب والعاملين باللجنة وتوزيع الكمامات عليهم قبل دخول اللجان وتعقيمها بالكحول ومرورهم ببوابات التعقيم قبل دخول اللجان والكشف عليهم بواسطة جهاز الكشف على المعادن ومنع دخول أجهزة المحمول إلى اللجان.

وشدد نائب المحافظ على انتظام أعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع الطلاب والملاحظين قبل دخول اللجان، وتوزيع أدوات التعقيم على جميع الطلاب وخضوعهم لقياس الحرارة، كما خضع النائب لقياس درجة الحرارة والمرور عبر بوابة التعقيم.

ويؤدي اليوم الخميس، طلاب الثانوية العامة، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي 667 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية في 2216 لجنة سير، على أن يبدأ استقبال ودخول الطلاب من الثامنة حتى التاسعة صباحًا ويبدأ الامتحان 10 صباحًا لمدة 3 ساعات.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.

وتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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