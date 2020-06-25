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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الاشتباه في أول حالة كورونا بين الملاحظين بالدقهلية

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:26 ص
حالة كورونا
حالة كورونا
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أعلن الدكتور سعد عبداللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وجود حالة اشتباه فى كورونا لملاحظ بإحدى لجان مدرسة المقاطعة الابتدائية.

وأوضح مكى أن الملاحظ يدعى محمد عبدالحكيم محمد جارامون ومقيم بزفتى محافظة الغربية، وقدم خطابا من طبيب يوصى بعزله لارتفاع درجة حرارته عن ٣٧.٥ درجة مئوية ويشكو من صعوبة بالتنفس.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب بنطاق المحافظة 47 ألفا و732 طالبا وطالبة داخل 156 لجنة، من ضمنهم لجنة المكفوفين، ولجنة سجن جمصة، ولجنة المتفوقين، ولجنة مستشفى الأورام، بالإضافة إلى أداء 227 طالبا و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية.

ويؤدي اليوم الخميس، طلاب الثانوية العامة، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي 667 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية في 2216 لجنة سير، على أن يبدأ استقبال ودخول الطلاب من الثامنة حتى التاسعة صباحًا ويبدأ الامتحان 10 صباحًا لمدة 3 ساعات.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.
وتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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