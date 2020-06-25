إيبارشية المنيا تبث الاجتماع الأسبوعى أون لاين.. اليوم

تبث إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاجتماع العام الأسبوعي للأنبا مكاريوس الأسقف العام، دون حضور عر تقنية البث المباشر أونلاين.ويلقي الأنبا مكاريوس عظة روحية لأقباط الإيبارشية، وذلك في إطار دعمهم روحيًا خلال فترة تعليق الصلوات للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، الذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.