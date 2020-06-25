تشديدات أمنية صارمة بمحيط لجان الثانوية ببلطيم في كفر الشيخ

فرضت قوات الأمن تشديدات صارمة وإجراءات قاسية أمام لجان الثانوية العامة بمركز بلطيم التابع لمحافظة كفر الشيخ، لتجنب الأزمات والكوارث التي قد تحدث بسبب تجمهر الأهالي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.وقادت قوات أمن بلطيم، تأمين اللجان بإجراءات أشد صرامة عن اليوم الأول من امتحان طلاب الثانوية العامة، وفضت التجمعات وقامت برفع عدد كبير من السيارات التي توجد بجانب الأسوار، مع انتشار مكثّف لأفراد الأمن.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.