توزيع صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها تفقدت مركز توزيع الاسئلة بالمدرسة الفندقية، وتابعت أعمال نقل صناديق أسئلة مادة اللغة الانجليزية عبر السيارات المخصصة منذ الساعة الخامسة صباحًا، واطمأنت على وصولها للجان الـ 84 بـ 11 إدارة تعليمية وسط إجراءات أمنية وحراسة من قوات الشرطة.كما تابعت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال نقل طلاب مدارس بيلا من النقاط المحددة إلى 9 لجان لمدينة كفر الشيخ لأداء الامتحان وسط إجراءات احترازية، ومراقبة رجال الشرطة والمرور، والمشرفين من التربية والتعليم، عبر 49 أتوبيس منهم اتوبيسين تابعين لمديرية التربية والتعليم، بالإضافة لأكثر من 8 أتوبيسات احتياطية.ويؤدي طلاب مدارس بيلا الامتحانات بـ 9 لجان بمدينة كفر الشيخ وهم مدرسة المنتزه للتعليم الأساسى، ومدرسة السلام الابتدائية، ومدرسة أحمد عرابي،ومدرسة الشهيد محمد عاطف التجارية،ومدرسة سعد زغلول الابتدائية، ومدرسة سيدي جمال، والمدرسة التجارة للبنين، والمدرسة التجارية للبنات، ومدرسة الزهور الرسميه للغات.وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قد حدد نقاط لنقل الطلاب بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،لتجمعات الأتوبيسات المخصصة لنقل الطلاب لتكون في " بيلا، الجرايدة، الكوم الطويل، الكراكات، إبشان، وأبو بدوي "، في تمام الساعة 7 صباحًا، وتم توفير طبيب عند كل نقطة تجمع، مع وجود سيارة إسعاف مصاحبة للطلاب المنتقلين.كما وجه المحافظ إدارة المواقف بضرورة توفير سيارات بديلة في حالة تخلف أحد الأتوبيسات، بالإضافة إلي إخطار غرفة العمليات بوصول الطلاب المنتقلين من مركز بيلا.