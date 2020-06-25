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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 25-6-2020

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:32 ص
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
منة سالم
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تباين سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-6-2020، في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة في السوق المصري، حيث سجل متوسط سعر صرف الريال اليوم 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وجاء في البنك الأهلي المصري بسعر 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-6-2020


سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري سعر شراء 4.29 جنيه و4.32 جنيه للبيع، بينما جاء سعره في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، أما في بنك مصر فوصل الي 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وجاء السعر في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، كما سجل بنك قناة السويس 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وفي بنك المصرف المتحد يأتي سعر الصرف 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل الريال السعودي سعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

وفي نفس السياق، جاء في مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 4.22 جنيه و4.32 جنيه للبيع.

يشارإلى أن الريال السعودي عملة المملكة العربية السعودية الرسمية ويتم تداولها من خلال فئتين من الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال "، ويتم تحديد سعر صرف الريال السعودى في البنوك الحكومية المصرية والبنوك الخاصة العاملة من خلال آليه محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار وذلك عن العام المالى الماضي 2018- 2019.

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