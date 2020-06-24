«التعليم» تكشف أهم توقعات أسئلة امتحان الإنجليزي للثانوية العامة

وجه الدكتور وليد لبيب كبير معلمي اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم، نصائحه لطلاب الثانوية العامة، مشددًا على ضرورة التركيز وعدم التعجل في الإجابة على الأسئلة.وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية، بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "الامتحان هيفرح الطلبة، وهيكون في مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة لن تخرج عن المنهج المحدد، وأهم التوقعات للامتحان أن الأسئلة ستكون في الأحداث الجارية مثل الإنجازات والتعلم ومؤتمرات الشباب التي عقدها الرئيس، وأهمية الرياضية، ودور الدولة والأطباء في مواجهة كوفيد 19".وأشار إلى أن الامتحان قد يتناول دور الأطباء في مواجهة فيروس كورونا، بجانب دور مصر القيادي في الوطن العربي، مستطردًا: "اهتموا بالمسودة وقطعة الفهم، والامتحان في مستوى الطالب المتوسط".