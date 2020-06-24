أحمد موسى يكشف علاقة رئيس المخابرات الصومالية بقطر والقرضاوي

قال الإعلامي أحمد موسى إن فهد ياسين، رئيس المخابرات الصومالية، كان مراسلًا لقناة الجزيرة في الصومال.أضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «فهد ياسين بدأ حياته منضما للسلفية لجهادية ثم الإخوان، وأصبح على علاقة قوية بيوسف القرضاوي، وعين مراسلًا في مقديشو، وكان ينقل أموالا من الدوحة إلى التنظيمات الإرهابية في الصومال».وأشار إلى أن ياسين كان يعقد لقاءات مع قيادات تركية وقطرية حينما كان مراسلًا للجزيرة، وكان عين قطر في الصومال، مؤكدًا أن أردوغان لديه عداءات دولية كثيرة: «واحد مجنون عامل مشاكل مع مصر واليونان وقبرص».وتابع: «أردوغان هيتجنن من بعد ثورة 30 يونيو، لكن مصر مش شايفاه خالص، هل الرئيس تحدث مرة واحدة عن أردوغان، لم يحدث على الإطلاق».