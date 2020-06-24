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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الأركان الجزائري بالنيابة ينقل رسالة من «تبون» إلى «بوتين»

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:27 م
السعيد شنقريحة
السعيد شنقريحة
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نقل اللواء السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري بالنيابة اليوم الأربعاء، رسالة من الرئيس عبدالمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، فقد سلم اللواء شنقريحة الرسالة اليوم خلال لقائه بنائب وزير الدفاع الروسي الفريق فومين الكسندر فاسليفيتش بمقر وزارة الدفاع الروسية.

يذكر أن اللواء شنقريحة يقوم حاليا بزيارة إلى روسيا لحضور النشاطات الرسمية لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لعيد النصر في الحرب الوطنية الكبرى 1941-1945.

وبحسب البيان فقد تناول اللقاء الذي حضره أعضاء الوفد الجزائري المرافق لرئيس الأركان بالنيابة وكبار مساعدي وزير الدفاع الروسي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين وتطوير العمل العسكري المشترك من خلال تبادل الخبرات والتجارب، حيث أشاد الجانبان بالتعاون القائم بين الجيش الجزائري والروسي نظرا لأهميته البالغة.

وأكد نائب وزير الدفاع الروسي، أن بلاده تعمل دوما على تطوير علاقاتها مع الجزائر، باعتبارها شريكا استراتيجيا مهما بما يخدم مصلحة البلدين، الشعبين والجيشين، فيما أكد اللواء السعيد شنقريحة على عمق العلاقات القائمة بين البلدين والجيشين والتي تمتد إلى مرحلة الثورة التحريرية المجيدة.

وعلى هامش الزيارة، قلد نائب وزير الدفاع الروسي الفريق قومينن ألكسندر فاسليفيتش وسام الذكرى الخامسة والسبعين للانتصار على النازية للواء شنقريحة تعبيرا عن عمق العلاقات بين البلدين والجيشين.

وكان اللواء شنقريحة شارك صباح اليوم في النشاطات الرسمية لإحياء الذكرى الخامسة والسبعون لعيد النصر في الحرب الوطنية الكبرى 1941-1945 تلبية للدعوة التي تلقاها من الفريق الأول سيرغي كوجوغوفيتش شويغو وزير الدفاع الروسي.

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