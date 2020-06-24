رئيس أركان الجيش اللبناني: مهمتنا حماية المواطنين والمؤسسات

أكد اللواء أمين العرم، رئيس أركان القوات المسلحة اللبنانية، أن المهمة الأساسية للجيش تتمثل في حماية المواطنين والحفاظ على المؤسسات الرسمية والخاصة والدفاع عن أرض لبنان.وقال رئيس أركان الجيش اللبناني خلال تفقده، اليوم الأربعاء، قيادة منطقة الجنوب وعدد من الوحدات العسكرية جنوبي البلاد، إن المرحلة الراهنة من عمر لبنان تتسم بالدقة، وتتطلب التحلي باليقظة والمسؤولية والتدريب المستمر والبقاء في حالة جاهزية تامة، منوها بأداء ضباط وأفراد القوات المسلحة في ضبط الأمن وحفظ الاستقرار في البلاد.