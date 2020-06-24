مجلس الشباب المصرى يطالب بالنظر في فتح الحضانات

تقدم مجلس الشباب المصرى، اليوم الأربعاء، بطلب للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بهدف إعادة النظر في قرار غلق الحضانات وإعادة فتحها بشكل تدريجي، تماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا الأخيرة.وصرح محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء بأن المجلس تقدم بهذا الطلب اليوم بناءً على توصيات ورشة العمل الأخيرة التي عقدها المجلس، بمشاركة لفيف من أعضاء مجلس النواب والرموز النقابية والسياسية المصرية، بهدف مواجهة التحديات الناشئة عن أزمة كورونا، حيث يجب علينا الآن إعادة النظر في قرار الإغلاق وإعادة الفتح بشكل تدريجي مع أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة مع طاقة استيعابية لا تتجاوز ٢٥% بشكل مبدئي، حيث أن هناك الآلاف من الأطفال وخاصة الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، مثل التوحد والتخاطب في أمس الحاجة إلى المتابعة الدورية، بالإضافة إلى تضرر الآلاف من النساء العاملات الذين لا تتوافر لديهم بدائل لرعاية أسرهم سوى تلك الحضانات وكثير من هؤلاء النساء هن العائل لأسرهن ويعملن بالقطاع الخاص أو من فئة العمالة غير المنتظمة، بالإضافة لحاجة العمل في كثير من الهيئات وعلى رأسها القطاع الطبي التي تجعل من المستحيل الحصول على إجازة من العمل لرعاية الأطفال.