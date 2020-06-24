ضبط المتهمين ببيع كمامات رديئة عبر فيسبوك بالمنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اليوم الأربعاء، في ضبط أحد الأشخاص يروج كمامات مجهولة المصدر عبر صفحات «فيسبوك».تابعت تكنولوجيا المعلومات نشر مُستخدم أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعي -فيس بوك- مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية «كمامات واقية» مجهولة المصدر فى غير الأماكن المخصصة لها لمن يرغب من المواطنين.وأكدت التحريات صحة الواقعة وتحديد مرتكبها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته.بالتفتيش تم ضبط الهاتف المحمول المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات، عثر بحوزته على 150 علبة تحتوى على 7500 كمامة مُعدة للبيع.بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وإنشاء وإدارة الحساب؛ للترويج وبيع مستلزمات طبية كمامات عبر مواقع التواصل الاجتماعى للمواطنين الراغبين فى شرائها، مستغلًا فى ذلك الطلب عليها بغرض الإستفادة ماديًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، للعرض على النيابة للتحقيق.