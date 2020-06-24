حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 24 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 24 يونيو، وفيما يخص برج الدلو، قالت:مهنيًا: يوم متقلب يضعك أمام خيار دقيق ويجعلك حائرًا في قرار يجب أن تتخذه، وتمارس استقلالية وميلًا الى الانتفاضة والرفض والثورة.عاطفيًا: تضحي بحبك للانخراط في الأجواء الاجتماعية والمشاركة في لقاءات الأصدقاء وتفضّل التركيز على مهامك المهنية والعملية.صحيًا: التوازن في كل شيء مفيد، ولا سيما على الصعيد الصحي إذا وازنت بين عملك وممارسة الرياضة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.