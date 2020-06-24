«عزل إسنا» يجرى الولادة 15 لمصابة بكورونا (صور)

نجح الفريق الطبي بمستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا، اليوم الأربعاء، في إجراء ولادة قيصرية جديدة لسيدة مصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد عمليات الولادة القيصرية 15 عملية حتى الآن.وقال الدكتور حسام فتحي، المتحدث الرسمي باسم مستشفى العزل بإسنا، إن الفريق الطبي بالمستشفى بات يسطُر ملحمة جديدة خلال معركته مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المستشفى حقق، حتى الآن، أعلى معدل للتعافي، حيث بلغ 720 حالة، وإجراء 15 عملية ولادة قيصرية.وأوضح أن المستشفى كان قد استقبل قبل أيام سيدة حامل كانت التحاليل المعملية الخاصة بفيروس كورونا pcr قد كشفت عن إيجابية اصابتها، وبتحويلها للمستشفى كان لابد من التعامل مع حالتها في إطار معدلات مرتفعة للغاية من الرعاية الطبية، وملاحظة طبية مستمرة على مدار 24 ساعة متواصلة، وكذلك متابعة حالة الجنين من جانب طبيب مختص بالمستشفى.وأشار إلى أن الطبيب المتابع للحالة ألزم بضرورة خضوعها لعملية ولادة قيصرية، وبناءً على ذلك تم تشكيل فريق من أطباء وتمريض المستشفى لإجراء عملية الولادة، بإشراف من الدكتورة إلهام محمد، مدير المستشفى، واستشاري مكافحة العدوى، والدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي، والدكتور وهب الله عايش مدير مكافحة العدوى.وأكد أن عملية الولادة تمت بنجاح، وتم نقل المولود لقسم حضانات الأطفال، بينما تم نقل الأم إلى قسم العناية المركزة.