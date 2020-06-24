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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الجامعة العربية: تدخل تركيا في ليبيا تكلفته ستكون عالية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:28 ص
السفير حسام زكى
السفير حسام زكى
أحلام عبدالرحمن
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قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن تركيا مازالت تصمم على الاستمرار في الميدان في ليبيا، وتثبيت أوضاعها، وهذا أمر ستكون تكلفته عالية من البشر والاستقرار والتضحيات المادية، وقد يتبين أنه قرار خاطيء، يدفع الأمور للأسوأ.

وأضاف "زكى"، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الجانب التركي عليه ضغوطات نأمل أن تؤدي إلى إقناعه بتغيير رؤاه وطموحاته في ليبيا.

ووصف زكي، اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم بأنه كان ناجحًا وتوصل إلى قرارات حاسمة بشأن ليبيا، مشيرًا إلى أن الأزمة الليبية في منتهى التعقيد وهناك جهود من دول مختلفة لإنهائها.

وأردف: "هناك طرفين أو معسكرين أحدهم يقف مع حكومة الوفاق وآخر يقف مع الجيش الوطنى الليبى والبرلمان الليبى، وتركيا دخلت ميدانيًا إلى الأراضى الليبية بنقلها المرتزقة إليها"، مضيفًا أن المنطق المصرى لا يزال قائمًا على الحل السياسى لتوحيد الصف بين الفرقاء الليبيين إلا إذا تعرضت إلى تهديد مباشر لأمنها القومى.

وأوضح أن اجتماع الجامعة العربية يشكل عنصر ضغط رئيسى في اتجاه حل الأزمة سياسيًا، لافتًا إلى أن التجربة الليبية أثبتت أن الحل العسكرى يستحيل أن ينهى الأزمة.

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