رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إجبار مصابة بكورونا على العودة لعملها في المنوفية: «عديت 3»

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:57 م
مصابة بكورونا
مصابة بكورونا
عمرو المزيدي _ولاء القاضي
طباعة
أجبر مدير الإدارة الاجتماعية بالباجور في محافظة المنوفية موظفة مصابة هي وأسرتها بفيروس كورونا على العودة إلى عملها، معرضا حياة أكثر من ٦٠ موظفا للوباء، بعد أن أمرها بقطع إجازتها التي حصلت عليها بشكل استثنائي لأن لديها طفلا أقل من ١٢ عاما.

وقالت إسرار الحنفي، موظفة خبير أول بنيابة أحداث المنوفية ورئيس قسم بإدارة الشئون الاجتماعية بالباجور، إنها حصلت على إجازة استثنائية منذ ظهور فيروس كورونا، لأن لديها طفلا أقل من ١٢ سنة، وأصيبت بعد ذلك وفقا لما أثبتته التقارير.

وأضافت أنها فوجئت بالسيد محمد عبدالحميد، مدير الإدارة الاجتماعية بالباجور، يكلف زميلة لها في العمل بمحادثتها تليفونيا للحضور لإنهاء بعض الأعمال رغم أنها في إجازة، مشيرا إلى أنه طلب منها الحضور مرتين قبل إصابتها بكورونا.

وتابعت: «اعتذرت للزميلة عبر الهاتف، وقلت لها إنني لن أنزل للعمل لأن الفيروس أصابني وأسرتي».

وأضافت أن زميلتها أبلغت مدير الإدارة وهي معها على الهاتف، فكان رد المدير: «لازم تنزل دا شغل حوارات وكذب»، فطلبت من زميلتها أن تعطي المدير الهاتف، لإبلاغه بنفسها بأنها مريضة ولا يمكنها النزول حفاظا على أرواح زملائها.

وأكدت أن المدير استنكر كلامها، وقال وفقا لروايتها: «ميخصنيش لازم تنزلي»، مضيفة: «قولتله يا فندم أرسل لي عاملا يأخذ الأوراق والتحاليل وجوابات مستشفى العزل من المستشفيات الحكومية».

واستكملت: «بعد تعنت المدير وإصراره على نزولي للعمل، جمعت أوراق ما يثبت إصابتي أنا وزوجي وابني من الجهات المختصة، وتوجهت لأقدم له تلك الأوراق، وأوضحت أنها لم تيأس وقامت بمهاتفة وكيل الوزارة تليفونيا لتشتكي له ما حدث فأمرها بمغادرة المكان فورا، وبعد ٣ أيام من الواقعة حضر وكيل الوزارة بحملة لتطهير المكان».

وأشارت إلى أنها أرسلت كافة الأوراق لوكيل الوزارة، إمام فوزي إمام، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء رغم مرور ٩ أيام على الواقعة، مؤكدة إصابة 3 عملاء يوم إجبارها على النزول للعمل وهي مصابة، موضحة أن مدير الإدارة اتهمها بالاعتداء عليه وتهديده.

وفي السياق، قال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالمنوفية، إمام فوزي، في تصريحات لـ«الدستور»، إنه لم يتم التأكد حتى الآن من صحة الواقعة، وسيفصل في ذلك تحقيق الشئون القانونية، كما لفت إلى أنه ستتم محاسبة المتهم في الواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة العربية بقنا

سيدة تضع 5 توائم بالغردقة

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

«الوزراء»: تخفيض أعداد العاملين ما زال ساريًا.. وقرار جديد غدًا

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

إنفوجراف

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

كيف تناولت صحافة زمان قضية إثبات نسب حفيدة هدى شعراوى؟

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«مافيش أمل».. سر اغتيال «دنقل» قبل وفاته

نجم الساعة

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«سيد وعزيزة».. 30 عامًا من العشق على بحر إسكندرية

كورونا يلقي بظله على مهرجان لحوم الكلاب في الصين

في 30 دقيقة.. الشمس تقتل كورونا بنسبة 90%

تجربة على الخنازير تثبت فاعلية أكبر للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

مقالات الرأي
منى رجب
معادن الناس يكشفها زمن «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
ثروت الخرباوي
أحمد مكى عاريًا
ماجد حبته
أردوغان يلاعب فرنسا.. بقذارة
المزيد

الثقافة

محمد جبريل: فرح بجائزة الدولة.. ولا أنظر خلفي (حوار)

هل زادت مبيعات النشر الإلكتروني في ظل كورونا؟.. ناشرون يجيبون

«جزيرة الزمالك.. القيمة والتراث».. إصدار جديد للتنسيق الحضارى

أروقة تطرح اللعب ونظرية الـ «دويندى» بالعربية