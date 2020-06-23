شرطة الكهرباء تضبط 3746 قضية خلال 24 ساعة

نجحت جهود رجال الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية وأجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط 3746 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة المختصة التي تولت التحقيق، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.