رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

احسبها بنفسك.. «المالية»: تحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا والمتوسطة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:53 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
حسن كامل ..راندا التوني
طباعة
أكدت وزارة المالية أن تعديلات بعض أحكام قانون «الضريبة على الدخل» الصادرة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠، تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على «الخصم الضريبي».

وتتضمن هذه التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب، موضحة أنه يمكن لكل من الخاضعين لضريبة المرتبات أن يحسب بنفسه ضريبة دخله شهريًّا وسنويًّا وفقًا للجدول المرفق، الذى يوضح نسبة الوفر الضريبى مقارنة بالقانون الحالى للضريبة على الدخل.

وذكر بيان لوزارة المالية أنه سيتم تطبيق النظام الضريبي الجديد للدخل من المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ويسري على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون.

وأوضح البيان أنه، بمقتضى هذه التعديلات، تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافى دخلها السنوي من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها ٢,٥٪، ومن أكثر من ٣٠ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف جنيه تكون ١٠٪ بدلًا من ١٥٪، وأكثر من ٤٥ ألف جنيه حتى ٦٠ ألف جنيه تكون ١٥٪ بدلًا من ٢٠٪، وأكثر من ٦٠ ألف جنيه حتى ٢٠٠ ألف جنيه تكون ٢٠٪ بدلًا من ٢٢,٥٪، وأكثر من ٢٠٠ ألف جنيه وحتى ٤٠٠ ألف جنيه ٢٢,٥٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر ٢٥٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك.
احسبها بنفسك.. «المالية»: تحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا والمتوسطة
احسبها بنفسك.. «المالية»: تحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا والمتوسطة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل الموجة الحارة التي تضرب البلاد غدًا

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

محمد الباز مستشارًا للشئون السياسية والإعلامية لشبكة تليفزيون النهار

«الصحة العالمية»: آثار كورونا ستظل لعقود قادمة

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

إنفوجراف

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«مافيش أمل».. سر اغتيال «دنقل» قبل وفاته

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

مجنون شويكار.. هددها بـ«ماء النار» بعد عشرات الرسائل الغرامية

نجم الساعة

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

نفوق نمر سومطرى نادر فى إندونيسيا

دب يهاجم رجلًا وابنه في إيطاليا

دراسة: ليلة نوم سيئة قد تجعل الشخص معتل المزاج

دراسة تحدد العوامل الاجتماعية والسلوكية الأكثر ارتباطًا بالموت

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. «أردوغان» الضيف الثقيل فى الجامعة العربية
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور «الحضارة البابلية» للمفكر العراقي خزعل الماجدي

«ماذا يجرى فى ليبيا».. كتاب جديد لمصطفى بكرى عن دار سما

«جزويت» الثقافى يناقش رواية «الأنفس الميتة» على فيس بوك

خالد ناصف: سأحارب المزورين بطريقتهم.. ولن أسمح لأحدهم التربح على حسابي