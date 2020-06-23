صعود جماعى لمؤشرات بورصة الكويت فى مستهل التعاملات

صعدت مؤشرات بورصة الكويت بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع- حيث صعد المؤشر العامة بنسبة 0.6%، كما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.72%، في الوقت الذي سجل فيه المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" ارتفاعًا بنسبة 0.24% و0.27% على التوالي.وبلغ حجم تداولات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم، نحو 35 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1790 صفقة حققت سيولة بقيمة 8.5 مليون دينار.وجاء سهم "وربة للتأمين" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 5.2%، فيما تصدر سهم "ريم" القائمة الحمراء مُتراجعًا بنحو 9.7%.وحقق سهم "أجيليتي" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.91 مليون دينار مُرتفعًا 1.73%، بينما تصدر سهم "رماية" نشاط الكميات بتداول 4.15 مليون سهم مُتراجعًا 3.55%.