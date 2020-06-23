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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طائرات أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:24 ص
طائرة أمريكية
طائرة أمريكية
أ ش أ
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حلقت طائرة مراقبة أمريكية فوق كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، وفقا لما أفاد به موقع متعقب لحركة الطيران، وذلك في آخر خطوة من عمليات المراقبة التي تهدف على ما يبدو لمراقبة كوريا الشمالية في ظل تواصل خطابها العدواني وتهديداتها.

وشوهدت طائرة "جاردريل RC-12X" تحلق فوق كوريا الجنوبية صباح اليوم، وفقا لما صرح به موقع نو كولساين عبر تويتر.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى أن 6 طائرات من نفس النوع شوهدت تحلق فوق كوريا الجنوبية يوم الإثنين الماضي، بالإضافة إلى طائرة "ريفيت جوينت RC-135W" التابعة للقوات الجوية الأمريكية، في إشارة نادرة لتكثيف المراقبة على كوريا الشمالية.

وتتنامى التوترات في شبه الجزيرة الكورية بعد أن هددت كوريا الشمالية بوتيرة حادة بالقيام بعمل عسكري واتخاذ غيرها من التدابير الانتقامية ضد كوريا الجنوبية، بسبب غضبها من إرسال منشقين شماليين وناشطين آخرين منشورات مناهضة لبيونج يانج عبر الحدود إلى الشمال.

وفجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال المشترك بقرية كيسونج الحدودية الأسبوع الماضي، وقامت بتركيب مكبرات الصوت الدعائية داخل المنطقة منزوعة السلاح التي تم تفكيكها في أعقاب القمة التي جمعت بين الرئيس مون جيه-إن والقائد الشمالي كيم جونج-أون في 2018.

وقد صرح وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج-دو خلال جلسة لجنة برلمانية يوم أمس الإثنين، بأن البلاد تستعين بأصول مراقبة إضافية لتكثيف المراقبة على الأنشطة الكورية الشمالية.

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