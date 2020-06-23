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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة موظفين فى حملة ترامب بكورونا بعد المشاركة فى تجمع انتخابى

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:23 ص
حملة ترامب
حملة ترامب
وكالات
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أصيب موظفان من حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، كانا قد شاركا في تجمع انتخابي للرئيس مطلع الأسبوع الجاري، بمرض «كوفيد- 19»، حسبما أفاد متحدث باسم الحملة، وفقًا لوكالة أنباء «فرانس برس».

وقال المتحدث، تيم مورتواج، إنه تم اكتشاف الإصابات بعد موجة أخرى من الاختبارات، وشارك الموظفان في التجمع بمدينة توسلا في أوكلاهوما لكنهما كانا يرتديان قناعين واقيين أثناء الحدث بأكمله.

ولم يشر مورتواج إلى ما إذا كان الموظفان قد اختلطا بالرئيس أو مسؤولين آخرين في البيت الأبيض.

يأتي هذا بعد أن أصيب 6 أفراد من حملة ترامب بفيروس كورونا قبل التجمع، وقال مورتواج حينها إنه لن يُسمح بمشاركة أي أفراد مصابين بالفيروس أو من خالطهم، في الحدث.

وقوبل أول تجمع انتخابي لترامب منذ عدة أشهر، بانتقادات من خبراء الصحة العامة في أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في أوكلاهوما، توقعت الحملة أن تمتلئ ساحة تولسا التي يبلغ عدد مقاعدها 19200 مقعد، إلا أن 6200 شخص فقط حضروا الحدث، وفقًا لتقارير محلية.

وأشاد ترامب أمس الاثنين بـ 7.7 مليون مشاهد تابعوا الحدث على قناة «فوكس نيوز»، واصفًا ذلك بأنه إنجاز كبير.

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