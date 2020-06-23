النيابة العامة تعلن استكمال مقابلات التفتيش القضائى لدفعة 2019

أعلن مكتب التعيينات بمكتب النائب العام، أنه صدر قرارًا باستكمال إجراءات مقابلات التفتيش القضائي بالنيابة العامة لدفعة 2019، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 23 يونيو بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة الجديدة بمدينة الشروق.وأوضحت النيابة العامة، أنه سيتم إخطار كل مرشح بموعد مقابلته هاتفيًا، ويرجه التوجه إلى مكتب التعيينات بمكنت النائب العام لإبداء الاستفسارات والإجابة عليها.