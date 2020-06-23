خالد أبوبكر يعلن تخصيص حلقة أسبوعية لـ«أئمة الأزهر»

أعلن الإعلامي خالد أبوبكر، تخصيص حلقة ثابتة أسبوعيًا لـ"أئمة الأزهر"، في حال وافق الأزهر على ذلك من أجل شرح ومناقشة تجديد الخطاب الديني.وقال خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "سأخصص حلقة ثابتة لأئمة الأزهر لمناقشة تطوير الخطاب الديني إن أراد الأزهر، ولا نريد إلا الإصلاح ووصول الجهد الكبير جدًا في مسألة المناهج وتجديد الخطاب الديني وعصرية الخطاب للمشاهدين".وأضاف: "هذا الجهد يرى البعض أنه لا يصل للمجتمع.. ودورنا الإعلامي أن نخصص وقتًا ثابتًا لعلماء الأزهر في وسائل الإعلام لاستعراض جهودهم، عشان الناس تتنور وتتعلم مع الاحترام الكامل لهذه المؤسسة وإمامها ورمزها ورمز المسلمين في العالم الإسلامي فضيلة الشيخ أحمد الطيب".وأكد أبوبكر، أنه يهدف للإصلاح دون أي مشاجرة أو مناحرة والمصلحة واحدة، مردفا:"فخور أن مؤسسة الأزهر موجودة في مصر ولكن يبقى دائمًا الحق في النقد".